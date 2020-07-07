Російська телеведуча Настя Івлеєва, яка прославилася завдяки проекту «Орел і решка», здивувала шанувальників новою витівкою

У себе в Instagram красуня опублікувала відео, на якому влаштувала стрілянину біля свого будинку, пише Politeka.net. Настя була одягнена у вечірню сукню, а в руках у неї красувався автомат. Дівчина стояла поруч зі своїм чоловіком Елджеєм, який пригнувся від звуків пострілів.

«Це любов! Так, Елджей?», - підписала фото Настя.

За 40 хвилин відео подивилися майже 2 мільйони разів. У коментарях почали бурхливо обговорювати вечірку зіркової пари. Деякі припустили, що це весілля або річниця.

«Як Харлі Квін і Джокер, нагадало чомусь», «Зіркову хворобу піймала остаточно», «Відразу видно хто в сім'ї головний», «містер і місіс Узенюк», «А дозвіл на зброю?», «Яка крута, аж мурашки», «Небезпечна Настя!», «Вічної любові вам!», «Балдьож», «Шикарні», «Легендарні», «Найкраща пара», - пишуть користувачі мережі.

Варто відзначити, що Елджей не стерпів і теж постріляв з автомата. У себе в Instagram він опублікував відео, на якому разом з Моргенштерном сидів на розкішному автомобілі і стріляв. Схоже, у сусідів зіркової пари був непростий вечір.

Нагадаємо, що Івлеєва здивувала зовнішністю у реальному житті, підопічна Потапа не стрималася: «Вищипай брови».

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