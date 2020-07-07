Американська модель, телеведуча і світська левиця Кім Кардашьян представила на собі білизну власного бренду

Зірка представила на сторінці свого бренду красиву фотосесію, повідомляє Politeka.net. Кім позувала в білизні тілесного кольору всіляко демонструючи не тільки свій продукт, але і неймовірні форми.

На одному з фото красуня лягла на пісок. На моделі були маленький ліфчик з тонкими бретельками, що ідеально підкреслив її красиві груди.

Маленькі трусики на тонких лямках трималися, натягнувшись вище стегон.

Модель зігнулася на піску, заплющивши очі.

На іншому знімку Кардашьян позувала біля багажника машини. Тугий бюстгальтер підняв і обтягнув груди, а трусики ще трохи й сіли би на талії.

Модель сіла, спершись ліктем на машину, на її ногах можна помітити грубі черевики.

Хвилясте і світле волосся розвіював вітер.

За 15 годин пост зібрав понад 60 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі відзначали досконалість фігури зірки, а також, як ідеально на ній сидить білизна.

"Шоколадка", - написав один з фанатів.

Нагадаємо, Кім Кардашьян приміряла коралового відтінку трикотажний костюм: брюки з високою посадкою, а також кроп-топ з відвертим декольте і розстебнутими ґудзиками.

Таке вбрання, як завжди, підкреслило тонку талію знаменитості та її видатні форми.

Раніше повідомлялося, що Кім Кардашьян приміряла незвичний наряд, який повною мірою продемонстрував достоїнства її фігури. Модель вбралася в облягаючі штани бежевого відтінку, а також яскравий топ з перехрещеними лямками на грудях.

На додаток до стильного образу вона вибрала великі сережки-кільця.

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