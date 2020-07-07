Перенесення ЗНО в 2020 році обернулося несподіваним казусом для випускників

Міністерство освіти і науки звернуло увагу на те, що випускники училищ, коледжів та інших навчальних закладів стали отримувати повістки в армію.

Це сталося тому що ЗНО перенесли на серпень через карантин, а раніше президент Володимир Зеленський підписав указ про перенесення весняного призову на травень-липень.

Зазвичай в Україні випускники, які не вступили у вищі навчальні заклади влітку, потрапляли під осінній призов. Однак у цьому році українським юнакам 18 років і старше, які тільки закінчили навчальні заклади, порядку почали приходити на півроку раніше. Якщо їх покличуть, то це фактично позбавить їх можливості продовжити навчання і підвищити освітньо-кваліфікаційний рівень.

У зв'язку з цим Міністерство освіти звернулося до Міністерства оборони з проханням надати таким випускникам відстрочку до осені, якщо вони не надійдуть у вузи.

Також в Міносвіти додали. Що ситуація, яка виникла створює додаткові можливості для корупційних схем.

"Ситуація, яка склалася в 2020 році, з паралельним проведенням вступної та призовної кампанії, викликає великий суспільний резонанс, а також створює корупційні ризики, оскільки призвела до можливості прийняття різних рішень на місцях по однакової категорії осіб", - зазначили в МОН.

На даний момент рішення призовної комісії можна оскаржити, якщо в ньому є очевидні порушення, двома способами: звернутися в обласну призовну комісію або в суд.

Нагадаємо, в січні 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ, в якому йдеться про те, що в армію будуть закликати з 18 років, а не 20, як це було останні п'ять років.

При цьому в Минобоны зробили уточнення щодо осіб 18-19 років. Відзначається, що вони можуть піти в армію тільки за особистим бажанням. Для цього потрібно подати письмову заяву.

Зазначимо, що весняний призов 2020 повинен був початися з 1 квітня і триватиме до 30 червня, але його перенесли через карантин.

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