23-річна модель Альона Краснова, дружина онука Алли Пугачової Микити Преснякова, здивувала розкішним пікніком, заінтригувавши пікантною родзинкою

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в ніжному світло-рожевому платті.

Дівчина позувала на покривалі, доповнивши казковий лук солом'яним капелюшком, опущеним за плечі, букетом піонів та супутніми для пікніка атрибутами, як валізка з посудом, круасанами, ягодами і багетами.

На одному з фото модель кокетливо задерала спідницю, блиснувши засмаглими стрункими ніжками.

"Наш вчорашній фотодень у @nastyaafed 💓 було дуже атмосферно! До речі 12 липня буде знову такий же фотодень! Встигніть записатися☺️ Який кадр подобається більше? 1/2/3/4?", - підписала фото Краснова.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, не скуплячись на компліменти. "Лайк" поставила навіть донька Пугачової Крістіна Орбакайте.

"Красуня 😍"

"Лялечка наша 💗"

"Без валізи було б краще, мені здається. Мальовничо!"

"Олена дуже ніжно і красиво🔥"

"Фея🌸"

"4й знімок кращий! Видно всі деталі реквізиту і, звичайно ж, Ви у всій красі)"

Раніше ми повідомляли, як Альона влаштувала фотосесію голяка в траві. Дівчина лягла в чому мати народила під білі простирадла посеред поля - чого не зробиш заради ефектного знімка.

"Ви - оч гарна дівчина, але коли дивляться фото люди, які насправді були у полі, і то звідти виходиш, полежавши, спітнілий мокрий (вони це знають) і змучений... Спробуйте такі фото (в полі) зняти вночі, будуть набагато правдоподібніше і цікавіше! 👍🏾"; "Кліщі не заповзли?🙊"; "Ну очманіти!!! 🔥😍😘", - коментували в мережі.

Нагадаємо, юна невістка Пугачової налякала зовнішністю, повторивши подвиг Ані Лорак: "Які губища".

Також Politeka писала, що шикарна невістка Пугачової показала вигини в облягаючому топі без білизни: "Які губки...".