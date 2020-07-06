Красуня перевершила сама себе

Американська супермодель і актриса Олівія Калпо, яка є володаркою титулів «Міс США 2012» і «Міс Всесвіт 2012», похвалилася формами на яхті

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, модель позує на тлі блакитного моря на яхті, демонструючи неймовірну красу в крихітному топі й спідниці. Дівчина елегантно застигла на камеру, демонструючи свої апетитні місця.

На інших знімку модель позує з закинутою назад головою, підкреслюючи свою позаземну красу. Кадри вона ніяк не підписала, хоча її шанувальники прийшли в захват.

«Ось пустунка», «так виглядає рай», «божественні форми», «що за краса? Чітка», «краща», «найкрасивіша на всій землі», «боже, як же це красиво», — пишуть вони.

До цього ми розповідали, що Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, показала, як провела пікнік.

Зірка опублікувала у своєму Instagram сторі, а також пост з фотографіями трапези на природі.

Модель з'явилася в червоному топі, який натянулся на її пишних грудей, ймовірно, під одягом не було білизни. Топік мав незвичайний крій з приспущеними плечима. Пікантний виріз посередині надавав образу ще більше привабливості.

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