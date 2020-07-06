Українська співачка Віра Брежнєва не змогла пройти повз привітань солістки ВІА Гра Еріки Герцег

На офіційній сторінці Костянтина Меладзе з'явилася публікація з привітанням Еріки Герцег, яка вчора святкувала день народження. Співачці побажали всього найкращого і успіхів у всіх його починаннях. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сьогодні свій День Народження відзначає солістка групи ВІА ГРА Еріка Герцег!

Вітаємо Еріку і бажаємо їй щастя, чистої і щирої любові і успіху у всіх починаннях!

Бажаємо завжди залишатися такою ж красивою і продовжувати добиватися поставлених цілей!", - написав адміністратор сторінки.

Еріка відразу подякувала за привітання. А ось одна з фанаток написала, що побачила інформацію, з якої виходить, що Брежнєва зробила все, щоб Еріка покинула групу. Віра не змогла пройти повз цих чуток і написала відповідь:

"В газетах так само писали, що ми розлучилися ще восени . Ви всьому написаному там сліпо вірите?".

Повідомлялося, що Знаменита українська співачка Віра Брежнєва прокоментувала свою причетність до відходу з групи нової учасниці "ВІА Гри" Еріки Герцег.

Як відомо, багато років тому Віра Брежнєва відзначилася статусом розлучниці, коли закрутила роман з Меладзе. Причому тепер в Мережі активно поширюють історію про ефект бумеранга - сам зруйнувала сім'ю, сама ж і зіткнулася з зрадами супутника з Ерікою Герцег.

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