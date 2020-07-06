Стало відомо, за яких умов діти з ОРДЛО будуть поступати до українських навчальних закладів без ЗНО

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба "Слуги народу".

Повідомляється, що випускники-абітурієнти з непідконтрольних Україні територій Донбасу будуть поступати в українські вузи за результатами конкурсу на основі внутрішніх іспитів.

За словами нардепа Сергія Бабака, нікого не будуть приймати в університети на мирній території просто так, а нововведення, затверджені Верховною Радою, ніяк не вплинуть на випускників шкіл, які бажають вступати в умовах широкого конкурсу.

Він також заспокоїв українців і заявив, що офіційний Київ не має наміру визнавати атестати, видані окупаційні владою.

Як стверджує Бабак, абітурієнти з ОРДЛО приїжджають до центрів "Донбас-Україна" або на "Крим-Україна" і здають два обов'язкових іспити: українська мова та літературу, а також історію України.

І тільки на підставі результатів цих випробувань діти отримують атестати про повну загальну середню освіту українського зразка, після чого можуть вступати у вузи.

Випускники з непідконтрольних територій будуть брати участь у конкурсі між собою, і ці квоти не будуть вплинуть на абітурієнтів, які склали ЗНО.

У прес-службі також додали, що Київ виділив загальнодержавну квоту на випускників з ОРДЛО і Криму, в рамках якої вищі навчальні заклади можуть встановити свою - до 20%.

Варто відзначити, що сьогодні, 6 липня, в Україні пройде ЗНО з іноземних мов, у якому візьмуть участь близько 3 тисяч абітурієнтів.

Сьогодні випускники будуть проходити тестування з іспанської, німецької та французької мов.

Українців попередили, що допуск учасників до пунктів тестування розпочнеться о 09:50 і триватиме до 10:50. До тестування будуть допускати тільки тих учасників, які матимуть при собі оригінал Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, паспорт та запрошення-перепустку.

Нагадаємо, що Міносвіти оприлюднило остаточний вердикт по ЗНО-2020, що потрібно знати випускникам.

Як повідомляла Politeka, у Міносвіти розкрили, кому не треба готуватися до ЗНО, "в цьому році необов'язково...".

Також Politeka писала, що одеські випускники будуть здавати ЗНО по-новомуу, озвучені правила: "не пустять на тестування...".