Стало известно, при каких условиях дети из ОРДЛО будут поступать в украинские учебные заведения без ЗНО

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба "Слуги народа".

Сообщается, что выпускники-абитуриеты с неподконтрольных Украине территорий Донбасса будут поступать в украинские вузы по результатам конкурса на основе внутренних экзаменов.

По словам нардепа Сергея Бабака, никого не будут принимать в университеты на мирной территории просто так, а нововведения, утвержденные Верховной Радой, никак не повлияют на выпускников школ, желающих поступать в условиях широкого конкурса.

Он также успокоил украинцев и заявил, что официальный Киев не намерен признавать аттестаты, выданные оккупационные властями.

Как утверждает Бабак, абитуриенты из ОРДЛО приезжают в центры "Донбасс-Украина" или "Крым-Украина" и сдают два обязательные экзамена: украинский язык и литературу, а также историю Украины.

И только на основании результатов этих экзаменов дети получают аттестаты о полном общем среднем образовании украинского образца, после чего могут поступать в вузы.

Выпускники с неподконтрольных территорий будут участвовать в конкурсе между собой, и эти квоты не будут повлияют на абитуриентов, которые сдали ЗНО.

В пресс-службе также добавили, что Киев выделил общегосударственную квоту на выпускников из ОРДЛО и Крыма, в рамках которой высшие учебные заведения могут установить свою - до 20%.

Стоит отметить, что сегодня, 6 июля, в Украине пройдет ЗНО по иностранным языкам, в котором примут участие около 3 тысяч абитуриентов.

Сегодня выпускники будут проходить тестирование по испанскому, немецкому и французскому языкам.

Украинцев предупредили, что допуск участников в пункты тестирования начнется в 09:50 и продлится до 10:50. К тестированию будут допускать только тех участников, которые будут иметь при себе оригинал Сертификата внешнего независимого оценивания, паспорт и приглашение-пропуск.

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