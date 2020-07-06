Модель Жизель Олівейра з Victoria’s Secret блиснула бездоганною фігурою у світлій мінісукні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, модель позує в білосніжному екстраміні плаття, частина з якого зроблена під корсет. Попри це, наряд навіть має досить великий розріз на нозі. Завдяки цьому здається, що ноги у моделі зростання буквально «від вух».

Мимо такої краси шанувальники Олівейри пройти повз не змогли.

«Обожнюю», «вау, космічний наряд», «божественний лук! Виглядаєш неймовірно», «красуня», «Ого, пожежа!», «дійсно, як ангел», «ти найкраща з віх», «ідеал», «ти сама досконалість», - пишуть вони.

До цього ми писали, що Жизель Олівейра приміряла сміливий, як для ангела Victoria's Secret, вбрання.

На фото красуня позує в коротких шортах і піджаку небесного кольору, а образ доповнила чорною сумочкою, яка була з короткою ручкою і звисала відразу з плеча. Жизель розстебнула піджак, демонструючи своє тіло, яке опинилося без білизни. Олівейра спокусливо вигнулась перед фотографом, щоб кадри вийшли дуже спокусливими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати моделі оцінили красу кумира в десять тисяч лайків, а також кілька тисяч коментарів.

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