Дочка української виконавиці Олі Полякової Маша вирішила похвалитися фігурою під час відпочинку на морі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«Якби вам залишилося жити 3 дні, то що б ви зробили?» — йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімках Маша Полякова позує в штанях і крихітному топі, демонструючи неймовірну фігуру. На іншій фотографії дівчина зігнулась і показала витончену талію.
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«Друге фото це щось особливе», «кафовая», «Маша, відпад», «Та ти що», «дуже красива», «супер красоточка», «клас», «дуже круто», «фотки топ», - пишуть її шанувальники.
Як повідомлялося раніше, 15-річна Маша Полякова любить ділитися з передплатниками новими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Школярка опублікувала нові фото, на яких показала, як виглядає в купальнику.
На кадрах Маша позує в басейні в слитному червоному купальнику, який ідеально підкреслює її фігуру. Фотографії були зроблені пізно ввечері, тому обличчя дівчини підсвічують зовнішні світильники, додаючи знімків якусь загадковість.
«Як би ви підписали цю фотку», - поцікавилася юна Полякова у своїх передплатників.
Нагадаємо, Полякова публічно зчепилася з Лободою, спливли брудні деталі скандалу.
А ще Politeka писала, що Полякова в домашньому вигляді побешкетувала разом з Камінської.
Також Politeka повідомляла, що Полякова розкрила, що діється з українським шоу-бізнесом на карантині.