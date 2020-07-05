Дочка української виконавиці Олі Полякової Маша вирішила похвалитися фігурою під час відпочинку на морі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Якби вам залишилося жити 3 дні, то що б ви зробили?» — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках Маша Полякова позує в штанях і крихітному топі, демонструючи неймовірну фігуру. На іншій фотографії дівчина зігнулась і показала витончену талію.

«Друге фото це щось особливе», «кафовая», «Маша, відпад», «Та ти що», «дуже красива», «супер красоточка», «клас», «дуже круто», «фотки топ», - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося раніше, 15-річна Маша Полякова любить ділитися з передплатниками новими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Школярка опублікувала нові фото, на яких показала, як виглядає в купальнику.

На кадрах Маша позує в басейні в слитному червоному купальнику, який ідеально підкреслює її фігуру. Фотографії були зроблені пізно ввечері, тому обличчя дівчини підсвічують зовнішні світильники, додаючи знімків якусь загадковість.

«Як би ви підписали цю фотку», - поцікавилася юна Полякова у своїх передплатників.

Нагадаємо, Полякова публічно зчепилася з Лободою, спливли брудні деталі скандалу.

А ще Politeka писала, що Полякова в домашньому вигляді побешкетувала разом з Камінської.

Також Politeka повідомляла, що Полякова розкрила, що діється з українським шоу-бізнесом на карантині.