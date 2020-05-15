Юная дочь Оли Поляковой поделилась загадочными снимками в купальнике

15-летняя Маша Полякова любит делиться с подписчиками новыми публикациями на своей странице в Инстаграм. Как сообщает Politeka.net, школьница опубликовала новые фото, на которых показала, как выглядит в купальнике.

На кадрах Маша позирует в бассейне в слитном красном купальнике, который идеально подчеркивает ее фигуру. Фотографии были сделаны поздно вечером, поэтому лицо девушки подсвечивают внешние светильник, добавляя снимкам некую загадочность.

«Как бы вы подписали эту фотку», - поинтересовалась юная Полякова у своих подписчиков.

Ее фото тут же собрали множество комментариев.

«Вся у маму», «Я бы подписала эти фотки ночная львица», «слишком классная для вас», «Королева ночи», «Ваааау. Ничего себе. Богиня», «Тигрица на охоте», «Маша ты поразила меня в самое сердце. Девушка – огонь. Русалочка Машуля», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Маша показала себя кресле дантиста. Она поделилась фото, на котором во рту у нее что-то фиксировало губы, чтобы были видны зубы. Дочь певицы прикрыла глаза черными очками и показала два пальца на камеру.

На фоне можно увидеть умывальник и стул. Судя по всему, школьница решила заняться своими зубами и записалась на соответствующую процедуру.

Напомним, Полякова публично сцепилась с Лободой, всплыли грязные детали скандала.

А еще Politeka писала, что Полякова в домашнем виде пошалила вместе с Каминской.

Также Politeka сообщала, что Полякова раскрыла, что творится с украинским шоу-бизнесом на карантине.