Популярна виконавиця Анна Седокова похвалилася розкішними вигинами в тісному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Я жінка, яку хочуть⚡️Володіти, дізнатися, помацати, одружитися, бути матір'ю дітей, поговорити, дізнатися. Чи завжди це так? Ну вже немає. У школі я була гидким і нікому не потрібним каченям. Я дивилася на красивих дівчаток і мріяла стати як вони, мати все, що є у них. Я розплітала свої нескінченні кіски, цілувалася з помідорами та все чекала свого принца. Коли ж він прийде, а краще приїде на мерсі й врятує мене. Він так і не приїхав. Потрібно було щось робити. І я почала вчитися», - йдеться в повідомленні.

Крім того, стверджує Седокова, її навіть «загорнули» під час першого кастингу в тріо «ВІА-Гра».

«На першому кастингу в Віагру зі мною поговорили 2 хвилини й розгорнули назад на свій тролейбус. Що ти дівчинка знаєш про жіночності 🤦🏽‍♀️, чула я у слід. І я спробувала про неї дізнатися все. Життя била мене досить жорстко. Іноді сама, іноді руками мудаків, але я не здавалася. Я мріяла стати найкрасивішою дівчинкою в школі», - уточнила вона.

Зараз же, за словами співачки, вона повністю змінила думку про себе.

«Зараз, через майже 15 років я красива, сексуальна, бажана і впевнена в собі жінка. Я вибрала гідного чоловіка, а він вибрав серед тисяч мене», - підкреслила вона.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Седокова позує в яскравому тісному вбранні, який максимально підкреслює її значні форми.

Нагадаємо, Сєдокова показала разом з коханцем прямо на зйомках.

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