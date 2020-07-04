Украинская певица Анна Седокова, которая давно и прочно обосновалась в Москве, призналась подписчикам, что наконец-то поняла, как стать счастливой

На своей странице в социальной сети Инстаграм артистка опубликовала фото, на котором позирует в блестящем платье практически телесного цвета с открытой спиной и загадочно улыбаясь в камеру, передает Politeka.net.

Свои волосы звезда собрала в прическу, а образ разбавила аксессуарами в виде огромных серьг-колец. Судя по пейзаже на фото, снимок сделан в ресторане на Москва-реке. Именно там Анна отмечала день рождения своего возлюбленного Яниса Тиммы.

На фото звезда выглядит умиротворенной и спокойной, а секрет своего состояния она раскрывает в подписи к снимку.

«Нам всегда что то мешает. Стать счастливыми. Дождь, лишний вес, токсичные родители, злые комменты, бывшие ... Этот список можно продолжать вечно. Но я не буду. Ведь Я больше не НАМ. К 37 годам я поняла как стать счастливой. И оказалось все просто. Нужно стать Женщиной СВОЕЙ мечты!», – подчеркнула она.

По мнению Анны, это женщина, по которой «сохнешь ты сама».

«Та, которая бесстрашно несётся навстречу приключениям и когда заходит в ресторан все оборачиваются. И знаете, что говорят? Какая у неё сумасшедшая энергетика! Та, чья улыбка это мотивация, а слёзы только от счастья. Такого настоящего счастья. Та, которая воспримет неопрятности как приключения!», – философствует Седокова.

«Красавица🔥😍», «Будь настоящей, не бывшей», «😍😍😍😍какая красотаааа😍❤️», – восхищаются поклонники певицы.

Напомним, Седокова опозорилась вместе с любовником прямо на съемках.

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