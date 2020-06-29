Старшая дочь Веры Брежневой Соня Киперман сверкнула безупречной фигурой во время отдыха на море

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованных кадрах Киперман позирует на яхте во время отдыха на море. При это на девушке красуется элегантный топ, который подчеркивает ее роскошные изгибы. В кадр также попали родинки на интимных местах знаменитости.

Сама Киперман при этом элегантно смотрит в кадр и закидывает голову назад. Снимки она никак не подписала, а ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать, поскольку видео было выброшено в Сторис.

Как сообщалось ранее, старшая дочь Веры Брежневой Соня Киперман стала жертвой травли в сети после того, как поделилась фото в купальнике.

Об этом девушка рассказала в сториз на своей странице в Инстаграм. Соня опубликовала фото из той же серии, написав, как ей было неприятно читать комментарии под своими снимками.

«Спасибо всем, кто не поленился написать под моим последним постом, что я жирная кобыла, что я выгляжу на 45, и что у меня нет совести. Мне очень приятно. И я надеюсь, что вам стало легче после того, как вы мне написали свое мнение. За экраном все такие смелые. Попробуйте посмотреть на себя в зеркало и сказать себе такие гадости. А то у нас все такие идеальные, молодые, совестливые», - написала девушка.

Напомним, что Вера Брежнева устроила бешеные развлечения с дочерью прямо в машине: «Ничего себе, какая…».

Как сообщала Politeka, юная дочь Брежневой бесстыдно выставила напоказ свои прелести в бикини, вся в маму: «Горячая».

Также Politeka писала, что дочь Брежневой в коротком топе пошалила с подругой и поразила естественной красотой: «Ангел».