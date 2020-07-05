Співачка зізналася, про що давно мріяла

41-річна артистка Альбіна Джанабаєва, дружина співака Валерія Меладзе, не втрималася і показала публіці своє нове захоплення

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких позувала, сидячи на велосипеді.

Альбіна постала в крихітних чорних шортиках, рожевому реглані з довгим рукавом і світло-блакитний кепці. Співачка сховала очі за чорними сонцезахисними окулярами, але задоволена посмішка видала її чудовий настрій.

В підписі зірка пояснила, що її так обрадувало:

"найкращий подарунок, який я зробила собі за останній час - це велосипед!!! It’s worth it!!! Задоволена, майже, як листоноша Пєчкін🤣 👩🏼‍✈️, тепер думаю, чого б ще побажати🙈, щось порадите?"

Користувачі кинулися обговорювати побачене, не скуплячись на компліменти:

"Як дівчинка😍"

"Ролики😂"

"Чудові кадри, ви чудово виглядаєте, Альбіна🙂👏"

"Крила! Хоча Ви і так як Фея❤"

"Хто ця 🤔дівчинка? 🤔🔥👌"

"Між нами, дівчатками😉 Альбіна , вас не турбує після вело пробігів дискомфорт (скажімо так м'яко 😩) в певних місцях?!"

"Я теж захотіла, дивлячись на вас😊👍"

"Яка ж ви гарненька😘"

Раніше ми повідомляли, Джанабаєва розбурхала смачним фото, на якому постала в яскраво-малиновій піжамі без нижньої білизни. Усміхнена співачка позувала в ліжку, засвітивши смужку оголеного тіла. Зірка виставила вперед руку, пояснивши в підписі цей жест:

«Знову субота)))? Як же швидко пролітають дні і тижні, помічаєте? ...... а я їм як би кажу: «тааак, хвилиночку☝🏼🤣».

Нагадаємо, палка Джанабаєва з зухвалим декольте побешкетувала в коридорі готелю.

А ще Politeka повідомляла, що помолоділа Джанабаєва звела з розуму зовнішнім виглядом, жаркі фото.

Також Politeka писала, що Джанабаєва забула про чоловіка і кинулася в обійми екс-коханця Собчак.