Певица и супруга артиста Валерия Меладзе Альбина Джанабаева порадовала многочисленных поклонников ярким фото

На своей странице в социальной сети Instagram артистка поделилась снимком, на котором позирует в брючном костюме цвета фуксии. Жакет застегнут всего на одну пуговицу, и если повнимательнее присмотреться, складывается впечатление, что под ним у артистки нет никакой одежды и даже белья.

Она сидит, широко улыбаясь и выставив правую ладонь вперед.

«Опять суббота)))? Как же быстро пролетают дни и недели, замечаете?......а я им как бы говорю: « тааак, минуточку☝🏼🤣», – подписала снимок звезда.

В комментариях пользователи не поскупились на комплименты.

«Невероятно красивая♥️♥️♥️♥️♥️♥️», «Альбина, вы сногсшибательна 😍😍😍», «принцесссаа😍», – пишут они.

Ранее мы сообщали, что Меладзе и Джанабаева приоткрыли завесу тайны своей семейной жизни.

По словам Валерия, он знает жену около двадцати лет, и у них за плечами, безусловно, бывали кризисы: «Кто-нибудь в душу плюнул тебе днем, а ты с этим вечером приходишь домой, вот тебе и кризис. Мне кажется, что такие вещи могут влиять».

«Это как и возрастные кризисы. Мы же прекрасно понимаем, что где-то на переходах бывают сложные моменты. Так же и в семейных отношениях. Мы можем долго говорить о психологии, о том, что надо оставлять все проблемы за дверью. Но как это оставишь за дверью, если ближе нет никого, чем человек, который ждет тебя дома, а иногда нужно просто выговориться», - добавила Альбина.

Напомним, пылкая Джанабаева с дерзким декольте пошалила в коридоре отеля.

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