Голлівудську актрису і режисера Анджеліну Джолі з дочкою, Вів'єн, кілька днів тому зняли папараці

Зірка все частіше стала з'являтися на вулиці, після довгого режиму самоізоляції, передає Politeka.net. Так, красуню разом з дочкою помітили на вулиці в Лос-Анджелесі третього липня.

Зірка одягла сукню кольору хакі і світлу маску. Глибоке декольте вбрання відмінно виглядало на знаменитості. Крім того, можна помітити одну пікантну деталь - швидше за все, красуня забула одягнути ліфчик.

Також для своєї зручності красуня взула капці.

Зірка йшла за руку з дочкою. Вів'єн наділа синю футболку та сині джинси. Маска також прикривала половину її обличчя.

В такому вигляді обидві ходили за покупками, про що свідчить пакет в руках Джолі.

Знімки розлетілися по мережі і зібрали багато лайків та коментарів. Користувачі мережі обсипали маму з дочкою компліментами.

"Незабутня", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, 1 липня Анджеліну Джолі з Вів'єн також бачили на вулиці в Лос-Анджелесі.

На знімках струнка артистка з'явилася в довгій білій сукні з мереживними вставками.

В руках актриса тримала чорну сумочку. Красуня розпустила волосся. Вона підкреслила риси обличчя легким макіяжем на повіках.

Раніше повідомлялося, що в мережі з'явилися чутки про Вів'єн, яка нібито, як і старша сестра, Шайло, хоче змінити стать. Приводом для чуток став одяг унісекс, мовляв Вів'єн з нього не вилазить.

Нагадаємо також, що Анджеліна Джолі і Бред Пітт вирішили забути про сварки і вирішили відзначити день народження Шайло разом.

За інформацією інсайдера одного з зарубіжних ЗМІ, обидва батьки не конфліктували, а навпаки поводилися дуже мирно.

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