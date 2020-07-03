Знаменита артиска Ані Лорак показала на серії нових фото спортивну та схудлу фігуру

Співачка любить епатувати публіку своїми фотосесіями та образами, в яких постає перед камерою, підкреслюючи своє струнке тіло. Не секрет, що Кароліна скинула досить багато кілограм після пологів і привела себе в ідеальну форму після дієт, пише Рoliteka.net.

Так, в цей раз скинула кілька десятків кілограмів після народження дитини Ані Лорак похвалилася чином у чорному спортивному костюмі, що складається з короткого топа і лосин.

Сама Лорак стверджує, що кращі дієти для артиста — це живі концерти. Адже за один виступ втрачається така кількість калорій, що потім можна їсти спокійно. Вона не відмовляється від ласощів, але тримає режим правильного харчування і їсть маленькими порціями.

«Любов до себе в культурі ставлення до своїх думок, свого тіла, харчування», - написала Кароліна під новими фото.

Фанати відразу ж відповіли:

«Сумуємо за вашим концертів 😰», «Красуня ❤️», «Красуня😍», «Наша Кароліночка безцінна коштовність: яскрава, сяюча, дивовижна, неймовірна всіма гранями свого таланту і краси, що вражає уяву!», «Ідеал жіночності, гармонії, ніжності, витонченості ♥ Чарівність в кожному погляді, жесті, посмішці! І загадковість, яка притягує, як магніт, хочеться знову і знову милуватися нашої Дівою, як витвором мистецтва ♥ «, «Особливу родзинку кожному твоєму образу, мила, блиск очей, промениста посмішка та щастя, яке ти випромінюєш!», «Ви така красива ❤️».

Як відомо, Кароліна довгий час була була на карантині, скасувала всі зустрічі і проекти. Після його ослаблення зірка почала надолужувати згаяне - провела кілька зустрічей з друзями, влаштувала пишне свято дочки і багато іншого. Не так давно співачка засвітилася на вечірці в незвичайному вигляді.

Так, на фан-акаунті співачки з'явилися фото і відео, зроблені на відпочинку зірки " з Філіпом Кіркоровим, колегами та іншими зірками. При цьому багатьох фанатів вкрай спантеличив вид знаменитості, зовсім не схожий на те, що вони бачили раніше.

Також недбала зачіска знаменитості здивувала шанувальників, які звикли до того, що Кароліна укладає волосся дуже акуратно і робить їх рівними:

«Образ взагалі не для Ані, плюс з волоссям щось сталося вже давно. Ось пару років тому взагалі була, очей не відвести», «У Ані образ не вдалий..», «А чому Ані Лорак в окулярах?Це від сонця або для зору????», «Чесно кажучи Ані це не схоже є за вид блін», «Так, Лорак не впізнати. Я подумала, що це Вікторія Булітко. Обидві симпатичні дівчата. Але поплутала. Буває. Образ не Лорак, що щось не те. Хоча я не дуже володію. 🌞🌹», «Все погано. І зачіска, і окуляри, і наряд», «Лорак що то зовсім здається "стає зовсім "старенькою" з консервативними поглядами ..це чи Єгор або ....раніше як то пораздупленней була а зараз зовсім згасла...», «На задньому плані хлопець, краще всіх вийшов», - написали шанувальники.

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