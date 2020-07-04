Популярна українська виконавиця Даша Астаф'єва забула про сором і блиснула бездоганними формами в одному топі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, співачка презентувала новий кліп під назвою «Фетиш». На кадрах зірка позує в різних образах, кожен з яких досить пікантний. В одному з них вона постає перед камерою блондинкою з приспущеним нарядом, демонструючи пружні форми.

А інший образ Астаф'євої ще більш пікантний: вона в наряді «покоївки» танцює разом з батогом. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Бездоганна діва», «Сама шикарна дівчина», «Люблю цю пісню, з фанендоскопом так танцюю, таємно від усіх))», «крута», «Даша, ви справжній зразок для жінок», - пишуть вони.

До цього повідомлялося, що співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва показала стильні фото в новому образі для зйомок

В цей раз співачка захопила фігурою в стильному чорному обтягуючому плаття з лямкою та тканинною вставкою в тон наряду. Тільки вчора зірка в подібному вбранні прогулялася у дворі разом з улюбленими вихованцями - собачки Чічі і Місяць позували разом з моделлю і співачкою на вулиці біля будинку, пише Politeka.

Нагадаємо, Астаф'єву залишили без білизни, щоб підпалити в прямому ефірі

Також Politeka писала, що Астаф'єва в образі похмурою діви спокусила загадкового красеня

А ще Politeka повідомляла, що Астаф'єва в одних трусах розтягнулася в незвичайній позі