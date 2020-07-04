Популярная украинская исполнительница Даша Астафьева забыла про стыд и сверкнула безупречными формами в одном топе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, певица презентовала новый клип под названием «Фетиш». На кадрах звезда позирует в различных образах, каждый из которых достаточно пикантный. В одном из них она предстает перед камерой блондинкой с приспущенным нарядом, демонстрируя упругие формы.

А другой образ Астафьевой еще более пикантный: она в наряде «горничной» танцует вместе с плеткой. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Безупречная дива», «Самая шикарная девушка», «Люблю эту песню, с фанендоскопом так танцую, тайно от всех))», «крутая», «Даша, вы настоящий образец для женщин», - пишут они.

До этого сообщалось, что певица, актриса и модель Даша Астафьева показала стильные фото в новом образе для съемок

В этот раз певица восхитила фигурой в стильном обтягивающем черном платье с лямкой и тканевой вставкой в тон наряду. Только вчера звезда в похожем наряде прогулялась во дворе вместе с любимыми питомцами - собачки Чичи и Луна позировали вместе с моделью и певицей на улице возле дома, пишет Politeka.

Напомним, Астафьеву оставили без белья, чтобы поджечь в прямом эфире

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