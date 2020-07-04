47-річна російська співачка українського походження Наташа Корольова похвалилася новим образом

Після зйомок у програмі «Де логіка?» зірці так сподобався образ з чубчиком, зроблений їй стилістами програми, що вона вирішила і надалі не розлучатися з такою зачіскою, передає Politeka.net.

На своїй сторінці в соціальній мережі Іnstagram артистка опублікувала знімок, на якому позує в квітковому літньому комбінезоні, підхваченому паском, з білою парасолькою в руках. При цьому на її обличчі ідеальний макіяж, а лоб закриває чубчик. Волосся артистки зібране в щільний пучок на потилиці. Завершують образ великі сережки.

«Мері Поппінс!!!», – підписала кадр зірка.

У коментарях шанувальники не приховують свого захоплення роботою стиліста і самою артисткою.

«Красуня, але без макіяжу Ви просто крута! Не всім дана натуральна краса, Вас Бог нагородив! 🔥🔥🔥👍👍👍🌹🌹🌹😘😘😘», «Хороша ти дівка Корольова Наташа!👍❤️❤️❤️❤️😍», «Красуня👍🌹��🌹🌹🌹🌹🌹🌹», «Шикарний образ! 😍😍😍 Вам дуже йде чубчик, Наталі👍», «Яка гарна 🌷🌷🌷», «Красуня просто❤дуже йде👍👍👍», «Шикарно😍😍😍», – захоплюються фанати зірки.

Раніше ми писали, що російський шоумен і стриптизер Тарзан, який більше 17 років живе з Наташею Корольовою, показав, як проходив їх розпис у РАГСі.

Відео з весільної церемонії він опублікував на своїй сторінці в Instagram. На архівному відео відображений момент, коли артисти підписують свідоцтво про шлюб.

Нагадаємо, що Корольова ошелешила зовнішнім виглядом, Тарзан не стримався: "З кожним роком все більше...".

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