Російська співачка і дочка Алли Пугачової Крістіна Орбакайте опублікувала сімейний знімок
Як передає Politeka.net, фото з'явилося на її сторінці в Instagram.
"Настрій, коли карантин плавно перейшов у відпустку", - йдеться у підписі до посту співачки.
На кадрі спостерігається справжня сімейна ідилія: співачка, її чоловік Михайло Земцов і дочка Клавдія позують радісно посміхаючись на камеру.
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Шанувальники співачки не змогли стриматися від подиву таким кадром.
"Дочка просто копія чоловіка)))", " Яка гарна сім'я. Христина красуня і розумниця і видно донька пішла в маму. Гарного відпочинку та всього самого доброго і чистого вашій родині", "Щастя бачити вас щасливих! Які ж Ви гарні, гармонійні!", - писали під постом Орбакайте.
Раніше ми повідомляли, що на своїй сторінці в Instagramm Орбакайте опублікувала фото зі студії звукозапису і повідомила про підготовлювану до виходу пісні.
Цю новину шанувальники прийняли з захопленням, проте деякі стали розглядати знімок і помітили, що зуби у Христини дуже білі і підозріло рівні. Хтось припустив, що зірка встановила керамічні накладки, інші подумали про фотошопі. При цьому, відзначають, що вона стає все більше схожою на свою матір.
Нагадаємо, 6-річна дочка Пугачової вразила дивними розвагами, Галкін показав відео.
Також Politeka повідомляла, що Пугачова поставила на місце зірку українського шоу, скандал не вщухає.