Російська співачка і дочка Алли Пугачової Крістіна Орбакайте опублікувала сімейний знімок

Як передає Politeka.net, фото з'явилося на її сторінці в Instagram.

"Настрій, коли карантин плавно перейшов у відпустку", - йдеться у підписі до посту співачки.

На кадрі спостерігається справжня сімейна ідилія: співачка, її чоловік Михайло Земцов і дочка Клавдія позують радісно посміхаючись на камеру.

Шанувальники співачки не змогли стриматися від подиву таким кадром.

"Дочка просто копія чоловіка)))", " Яка гарна сім'я. Христина красуня і розумниця і видно донька пішла в маму. Гарного відпочинку та всього самого доброго і чистого вашій родині", "Щастя бачити вас щасливих! Які ж Ви гарні, гармонійні!", - писали під постом Орбакайте.

Раніше ми повідомляли, що на своїй сторінці в Instagramm Орбакайте опублікувала фото зі студії звукозапису і повідомила про підготовлювану до виходу пісні.

Цю новину шанувальники прийняли з захопленням, проте деякі стали розглядати знімок і помітили, що зуби у Христини дуже білі і підозріло рівні. Хтось припустив, що зірка встановила керамічні накладки, інші подумали про фотошопі. При цьому, відзначають, що вона стає все більше схожою на свою матір.

Нагадаємо, 6-річна дочка Пугачової вразила дивними розвагами, Галкін показав відео.

Також Politeka повідомляла, що Пугачова поставила на місце зірку українського шоу, скандал не вщухає.