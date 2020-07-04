Лікарі розповіли, яким повинен бути корисний і поживний сніданок, щоб наситити організм вітамінами та не відчувати голоду

Лікарі кажуть, що перший прийом їжі повинен бути правильним, адже ні для кого не секрет, що сніданок – дуже важливий ритуал. Однак багато людей забувають про цей важливий момент, віддаючи перевагу легкому перекусу, передає Politeka.net з посиланням на AireDigital.

Дієтологи настійно рекомендують не тільки призвичаїтись до сніданку, але і навчитися робити це правильно. Особливо це стосується людей, які намагаються скинути зайві кілограми. Якщо в якості першого прийому їжі ви віддасте перевагу низькокалорійній їжі, то незабаром у вас виникне відчуття голоду, який не так легко тримати під контролем.

Також варто пам'ятати, що бутерброд з ковбасою або печиво з цукерками теж не підходять для початку дня.

Вівсянка з рослинним молоком

Дієтологи запевняють, що вівсянка це відмінний варіант для сніданку. Вона надає енергію і насичує організм клітковиною, що сприятливо впливає на кишечник. Також вівсяна каша допомагає налаштуватися на новий робочий день, шляхом розслаблення нервової системи. Що стосовно коров'ячого молока, до якого ми всі так звикли, то його краще замінити рослинним – кокосовим, мигдальним, рисовим і т. д.

Зелене смузі

Зелене смузі – це неймовірно популярний напій серед прихильників правильного харчування та здорового способу життя. І це не випадково, так як він крім насичення організму вітамінами, сприяє швидкому схудненню без голодування.

Мюслі з йогуртом

Цей сніданок не відніме у вас багато сил і часу для приготування. Дієтологи рекомендують використовувати натуральний йогурт. Комбінування вівса, горіхів, різного насіння наситить організм натрієм, фосфором, кальцієм, різноманітними вітамінами та іншими корисними для людини речовинами.

Нагадаємо, суддя "Майстер Шеф" Хіменес-Браво розкрив рецепт ідеального сніданку: "Будуть у захваті навіть діти"

Як писала Politeka, топ продуктів, які потрібно їсти на сніданок: «заряд бадьорості на весь день»

Як Politeka повідомляла, названі дешеві продукти, від яких користі більше, ніж від делікатесів