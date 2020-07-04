Врачи рассказали, каким должен быть полезный и питательный завтрак, чтобы насытить организм витаминами и не испытывать чувство голода
Доктора говорят, что первый прием пищи должен быть правильным, ведь ни для кого не секрет, что завтрак – очень важный ритуал. Однако многие люди забывают об этом важном моменте, отдавая предпочтение легкому перекусу, передает Politeka.net ссылаясь на AireDigital.
Диетологи настоятельно рекомендуют не только привить себе привычку завтракать, но и научиться делать это правильно. Особенно это касается людей, которые пытаются сбросить лишние килограммы. Если в качестве первого приема пищи вы предпочтете низкокалорийную еду, то вскоре у вас возникнет чувство голода, который не так легко держать под контролем.
Также стоит помнить, что бутерброд с колбасой или печенье с конфетами тоже не подходят для начала дня.
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Овсянка с растительным молоком
Диетологи уверяют, что овсянка это отличный вариант для завтрака. Она придает энергию и насыщает организм клетчаткой, что благоприятно влияет на кишечник. Также овсяная каша помогает настроиться на новый рабочий день, путем расслабления нервной системы. Что касательно коровьего молока, к которому мы все так привыкли, то его лучше заменить растительным – кокосовым, миндальным, рисовым и т. д.
Зеленое смузи
Зеленое смузи – это невероятно популярный напиток среди сторонников правильного питания и здорового образа жизни. И это не случайно, так как он помимо насыщения организма витаминами, способствует быстрому похудению без голодания.
Мюсли с йогуртом
Этот завтрак не отнимет у вас много сил и времени в процессе приготовления. Диетологи рекомендуют использовать натуральный йогурт. Комбинирование овса, орехов, разных семян насытит организм натрием, фосфором, кальцием, разнообразными витаминами и другими полезными для человека веществами.
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