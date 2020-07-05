Відома фітнес-модель Лексі Кай показала свою фігуру в неймовірних ракурсах

На фото Лексі показує себе в сірому боді, під яким не було білизни. Красуня спокусливо позувала на пуфі, показуючи груди, яка прямо випирала через тонку тканину. Кай демонструвала свої підкачані ніжки, завдяки чому фото вийшло дуже гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Максимальне задоволення, це золоті замки", "Чортиця дівчинка", "Так гарно", "Королева спокуси", "Виглядаєш так красиво".

Раніше ми писали, що відома фітнес-модель Лексі Кай похвалилася вражаючими формами.

На фото Лексі позує в білому коротенькій сукні, а також великих чорних чоботях. Красуня стала в профіль і демонструвала свою ідеальну фігуру і пишні форми, посміхаючись на камеру. Кай залишила волосся розпущеним, а в руках тримала напій. На тлі можна побачити двох жеребців, яких зірка вирішила показати своїм фанатам.

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Лексі Кай влаштувала гарячу зйомку прямо у себе вдома.

Свіжу серію фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Красуня розляглася на сонце і закрила очі від задоволення. На ній були надіті короткий топ, який стягнув її пишні груди, і сині трусики, підкреслили округлі стегна. Модель лежала таким чином, що її апетитні форми буквально вистрибували з одягу. На дівчині не було білизни. Поряд з блондинкою лежала її собака.

Нагадаємо, грайлива Лексі Кай "забула", що не носить білизну і розкрила куртку

Також Politeka писала, що фітнес-модель Лексі Кай вразила своїми "диньками" під час заняття

А ще Politeka повідомляла, що фітнес-модель Лексі Кай пікантно вигнулась і показала ідеал у мініатюрному топі



