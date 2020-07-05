Известная фитнес-модель Лекси Кай показала свою фигуру в невероятных ракурсах

На фото Лекси показывает себя в сером боди, под которым не было белья. Красотка соблазнительно позировала на пуфе, показывая грудь, которая прямо выпирала через тонкую ткань. Кай демонстрировала свои подкачанные ножки, благодаря чему фото вышло очень горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Максимальное удовольствие, это золотые замки", "Чертовка девочка", "Так красиво", "Королева соблазна", "Выглядишь так красиво".

Ранее мы писали, что известная фитнес-модель Лекси Кай похвасталась впечатляющими формами.

На фото Лекси позирует в белом коротеньком платье, а также больших черных сапогах. Красотка стала в профиль и демонстрировала свою идеальную фигуру и пышные формы, улыбаясь на камеру. Кай оставила волосы распущенными, а в руках держала напиток. На фоне можно увидеть двух жеребцов, которых звезда решила показать своим фанатам.

Сообщалось, что американская фитнес-модель Лекси Кай устроила горячую съемку прямо у себя дома.

Свежую серию фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм. Красотка разлеглась на солнце и закрыла глаза от удовольствия. На ней были надеты короткий топ, который стянул ее пышную грудь, и синие трусики, подчеркнувшие округлые бедра. Модель лежала таким образом, что ее аппетитные формы буквально выпрыгивали из одежды. На девушке не было белья. Рядом с блондинкой лежала ее собака.

Напомним, игривая Лекси Кай "забыла", что не носит нижнее белье и распахнула куртку

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