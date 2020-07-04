Впродовж другого літнього місяця мешканців України очікує 23 робочих дні і вісім офіційних днів для відпочинку

Липень 2020 року не принесе українцям додаткових вихідних, так як великі свята в цьому місяці відсутні, пише Obozrevatel.

У липні відпочивати українці будуть:

4-5 липня;

11-12 липня;

18-19 липня;

25-26 липня.

Які свята чекають Україну в липні 2020 року:

1 липня в країні відзначається День архітектури України. Вітати працівників податкової служби слід 2 липня.

5 і 6 липня потрібно вшановувати захисників нашої Батьківщини, так як в цей період відзначається День Військово-Морських сил України і День військ ПТО Збройних Сил України.

Працівники природно-заповідної справи також мають своє професійне свято у липні, а саме 7-го числа.

11 липня - Всесвітній день народонаселення, метою якого є вирішення загальних проблем, привернення уваги до програм загального розвитку і до питань народонаселення.

Всесвітній день бортпровідника відзначається 12 липня. Також цей день присвячений українським рибалкам.

Бухгалтерів нашої країни слід вітати 16 липня. 18 липня весь світ відзначатиме день всесвітньо відомої людини, яка боролася за права людей - Нельсона Мандели.

Працівників металургійної та гірничодобувної промисловості потрібно вітати 19 липня.

До працівників річкового і морського флоту слід проявити повагу 26 липня. Також в цей день потрібно вітати працівників торгівлі.

28 липня відзначається Міжнародний день боротьби з вірусними гепатитами.

PR-фахівці в цьому місяці також мають свій день - 28 липня.

З 30 липня - 3 серпня відзначається ісламське свято закінчення хаджи - Курбан-байрам.

Системних адміністраторів можна вітати з їх вдень 31 липня.

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