На протяжении второго летнего месяца жителей Украины ожидает 23 рабочих дня и восемь официальных дней для отдыха

Июль 2020 года не принесет украинцам дополнительных выходных, так как большие праздники в этом месяце отсутствуют, пишет Obozrevatel.

В июле отдыхать украинцы будут:

4-5 июля;

11-12 июля;

18-19 июля;

25-26 июля.

Какие праздники ожидают Украину в июле 2020 года:

1 июля в стране отмечается День архитектуры Украины. Поздравлять сотрудников налоговой службы следует 2 июля.

5 и 6 июля нужно чествовать защитников нашей Родины, так как в этот период отмечается День Военно-Морских сил Украины и День войск ПВО Вооруженных Сил Украины.

Работники природно-заповедного дела также имеют свой проффесиональный празник в июле, а именно 7-го числа.

11 июля - Всемирный день народонаселения, целью которого является решение общих проблем, привлечение внимания к программам общего развития и к вопросам народонаселения.

Всемирный день бортпроводника отмечается 12 июля. Также этот день посвящен украинским рыбакам.

Бухгалтеров нашей страны следует поздравлять 16 июля. 18 июля весь мир будет отмечать день всемирно известного человека, который боролся за права людей - Нельсона Мандели.

Сотрудников металлургической и горнодобывающей промышленности нужно поздравлять19 июля.

Работникам речного и морского флота следует оказать уважение 26 июля. Также в этот день нужно поздравлять сотрудников торговли.

28 июля отмечается Международный день борьбы с вирусными гепатитами.

PR-специалисты в этом месяце также имеют свой день - 28 июля.

С 30 июля - 3 августа отмечается исламский праздник окончания хаджа - Курбан-байрам.

Системных администраторов можно поздравлять с их днем 31 июля.

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