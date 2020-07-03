Прийомна дочка українського продюсера Потапа Горова Наталія блиснула бездоганним тілом на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Боже, чому я була таким пончиком», — коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Горова позує в крихітному білизна, демонструючи неймовірну фігуру. Особа вона вирішила прикрити за допомогою стікера.

«Але навіть з пончика можна перетворитися в худишку, якщо вибрати правильну позу. Але щоки видають», — підкреслюється в тексті повідомлення.

Звернемо увагу, що на другому знімку Горова позує, приспустивши халат і виставивши напоказ неймовірні вигини. На камеру знаменитість позувала напівбоком.

Проте її прихильники не змогли висловити слова захоплення про ідеальне тіло кумира, оскільки фотографії вона викинула в Сторіс.

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Так, дівчина позує перед дзеркалом в крихітній білизні, завмерши перед на камеру напівбоком. Завдяки цьому зірка зуміла підкреслив розкішні форми й те, Як вона зуміла підготуватися до літа.

Уточнимо, що на задньому плані видніється холодильник і частину вікна. Тіло Горовий буквально вкрите татуюваннями. Однак її обличчя в кадрі немає – вона вирішила закрити його мобільним телефоном. Поверх кадру був накладений фільтр, який робив його чорно-білим.

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