Приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая похвасталась невероятной фигурой в одном купальнике
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, девушка позирует перед зеркалом в крохотном белье, застыв перед на камеру полубоком. Благодаря этому звезда сумела подчеркнул роскошные формы и то, Как она сумела подготовиться к лету.
Уточним, что на заднем плане виднеется холодильник и часть окна. Тело Горовой буквально покрыто татуировками. Однако ее лица в кадре нет – она решила закрыть его мобильным телефоном. Поверх кадра был наложен фильтр, который делал его черно-белым.
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Фотографию знаменитость решила не подписывать, предоставив своим поклонникам возможность наслаждаться красотой молча — снимок был выброшен в Сторис Горовой.
Как сообщалось ранее, приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая сверкнула безупречной фигурой в спортзале.
«Хожу-хожу, а совместной фотки еще нет», - говорится в сообщении.
На опубликованном снимке Горовая позирует в раздевалке, задрав футболку и показав всем стройную фигуру и безупречную форму.
«Спорт. А руки жирные были всгеда», - подчеркнула она.
Уточним, что снимок является архивным. Тем не менее, ее поклонники остались без возможности что-либо сказать, ведь фотографией Горовая поделилась в Сторис.
Напомним, дочь Потапа сверкнула аппетитными формами в купальнике
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