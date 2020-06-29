Приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая похвасталась невероятной фигурой в одном купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, девушка позирует перед зеркалом в крохотном белье, застыв перед на камеру полубоком. Благодаря этому звезда сумела подчеркнул роскошные формы и то, Как она сумела подготовиться к лету.

Уточним, что на заднем плане виднеется холодильник и часть окна. Тело Горовой буквально покрыто татуировками. Однако ее лица в кадре нет – она решила закрыть его мобильным телефоном. Поверх кадра был наложен фильтр, который делал его черно-белым.

Фотографию знаменитость решила не подписывать, предоставив своим поклонникам возможность наслаждаться красотой молча — снимок был выброшен в Сторис Горовой.

Как сообщалось ранее, приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая сверкнула безупречной фигурой в спортзале.

«Хожу-хожу, а совместной фотки еще нет», - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Горовая позирует в раздевалке, задрав футболку и показав всем стройную фигуру и безупречную форму.

«Спорт. А руки жирные были всгеда», - подчеркнула она.

Уточним, что снимок является архивным. Тем не менее, ее поклонники остались без возможности что-либо сказать, ведь фотографией Горовая поделилась в Сторис.

Напомним, дочь Потапа сверкнула аппетитными формами в купальнике

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