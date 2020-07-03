Український виконавець і продюсер Олексій Потапенко (Потап) запалив зі своєю підопічною, солісткою групи «Время и Стекло» Надею Дорофєєвою

Як повідомляє Politeka.net, відео їх спільного танцю з'явилося в Інстаграм продюсера. На ролику, який був знятий для Тік Ток, Потап разом з Надею танцюють під новий трек групи «Мозги». Надя танцює на першому плані, а щасливий Потап ззаду.

«А ця дівчинка виграла квитки на концерт групи Время и Стекло, беріть участь і перемагайте!», - пожартував Потап, натякаючи на те, що Дорофєєва незабаром буде давати концерт.

За 40 хвилин відео подивилися понад 55 тисяч разів. В коментарях зіркам залишили масу компліментів.

«Ця дівчинка красуня», «Група розпалася, але концерти дають?», «Потап гарний такий», «Як танцювальний дует - ви непогано виглядаєте разом. Dodo і ПТП ви кращі, просто краш)», «Таки я дивлюся всі в плюсі що Настя, що Надя», - пишуть користувачі мережі.

Відзначимо, що зазвичай Потап записує подібні ролики зі своєю дружиною, українською співачкою Настею Каменських. Шанувальники сподіваються, що вона не ревнуватиме чоловіка до молодої співачки.

До речі, нещодавно гурт «Время и Стекло» оголосив про завершення свого існування. Скоро артисти дадуть останні концерти для своїх прихильників.

Нагадаємо, що Дорофєєва зізналася, як вони люблять попустувати з Дантесом: «Займалися на балконі...».

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва звела з розуму спекотними формами в купальнику, не витримав навіть Потап: «Що так гаряче?».

Також Politeka писала, що Дантес терміново звернувся до українців з приводу Наді Дорофєєвої: «Побажайте їй здоров'я».