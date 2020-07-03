У червні українці масово здавали долари
Як повідомляє Politeka.net, про це стало відомо зі звіту Національного банку України. Згідно з відкритими даними, в червні 2020 року українці майже в чотири рази збільшили чистий продаж валюти.
Наголошується, що в червні громадяни України здали в обмінники 1 280,9 млн доларів. А ось купили трохи менше - 1 103,6 млн доларів. Різниця склала 177,4 млн доларів.
Всього з початку 2020 року населення продало валюти на 748,2 млн більше, ніж купило. Для порівняння, в 2019 році ця різниця становила 177 млн доларів.
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Зазначимо, що курс національної валюти до недавнього часу був стабільним, різких стрибків не спостерігалося. Проте після заяви глави НБУ Якова Смолія про відставку курс різко піднявся вгору. Втім, у Мінфіні запевняють, що це лише тимчасове явище. На даний момент немає причин для знецінення національної валюти.
Варто відзначити, що багато аналітиків згодні з цим. Раніше ми писали, що економічний експерт Тарас Загородній також вважає чутки про обвал гривні страшилками. На його думку, зараз курс валют в Україні занижений. Реально долар повинен знаходитися на рівні 28-30 гривень. До цього показника він може плавно піднятися.
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