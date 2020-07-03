У червні українці масово здавали долари

Як повідомляє Politeka.net, про це стало відомо зі звіту Національного банку України. Згідно з відкритими даними, в червні 2020 року українці майже в чотири рази збільшили чистий продаж валюти.

Наголошується, що в червні громадяни України здали в обмінники 1 280,9 млн доларів. А ось купили трохи менше - 1 103,6 млн доларів. Різниця склала 177,4 млн доларів.

Всього з початку 2020 року населення продало валюти на 748,2 млн більше, ніж купило. Для порівняння, в 2019 році ця різниця становила 177 млн доларів.

Зазначимо, що курс національної валюти до недавнього часу був стабільним, різких стрибків не спостерігалося. Проте після заяви глави НБУ Якова Смолія про відставку курс різко піднявся вгору. Втім, у Мінфіні запевняють, що це лише тимчасове явище. На даний момент немає причин для знецінення національної валюти.

Варто відзначити, що багато аналітиків згодні з цим. Раніше ми писали, що економічний експерт Тарас Загородній також вважає чутки про обвал гривні страшилками. На його думку, зараз курс валют в Україні занижений. Реально долар повинен знаходитися на рівні 28-30 гривень. До цього показника він може плавно піднятися.

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