В июне украинцы массово сдавали доллары
Как сообщает Politeka.net, об этом стало известно из отчетов Национального банка Украины. Согласно открытым данным, в июне 2020 года украинцы почти в четыре раза увеличили чистую продажу валюты.
Отмечается, что в июне граждане Украины сдали в обменники 1 280,9 млн долларов. А вот купили немного меньше - 1 103,6 млн долларов. Разница составила 177,4 млн долларов.
Всего с начала 2020 года население продало валюты на 748,2 млн больше, чем купило. Для сравнения, в 2019 году эта разница составила 177 млн долларов.
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Отметим, что курс национальной валюты до недавнего времени был стабильным, резких скачков не наблюдалось. Однако после заявления главы НБУ Якова Смолия об отставке курс резко поднялся вверх. Впрочем, в Минфине уверяют, что это лишь временное явление. На данный момент нет причин для обесценивания национальной валюты.
Стоит отметить, что многие аналитики согласны с этим. Ранее мы писали, что экономический эксперт Тарас Загородний также считает слухи об обвале гривны страшилками. По его мнению, сейчас курс валют в Украине занижен. Реально доллар должен находиться на уровне 28-30 гривен. К этому показателю он может плавно подняться.
Напомним, что украинцев ошарашили новым курсом доллара, такого не было пять лет: "Катастрофический обвал...".
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