В июне украинцы массово сдавали доллары

Как сообщает Politeka.net, об этом стало известно из отчетов Национального банка Украины. Согласно открытым данным, в июне 2020 года украинцы почти в четыре раза увеличили чистую продажу валюты.

Отмечается, что в июне граждане Украины сдали в обменники 1 280,9 млн долларов. А вот купили немного меньше - 1 103,6 млн долларов. Разница составила 177,4 млн долларов.

Всего с начала 2020 года население продало валюты на 748,2 млн больше, чем купило. Для сравнения, в 2019 году эта разница составила 177 млн долларов.

Отметим, что курс национальной валюты до недавнего времени был стабильным, резких скачков не наблюдалось. Однако после заявления главы НБУ Якова Смолия об отставке курс резко поднялся вверх. Впрочем, в Минфине уверяют, что это лишь временное явление. На данный момент нет причин для обесценивания национальной валюты.

Стоит отметить, что многие аналитики согласны с этим. Ранее мы писали, что экономический эксперт Тарас Загородний также считает слухи об обвале гривны страшилками. По его мнению, сейчас курс валют в Украине занижен. Реально доллар должен находиться на уровне 28-30 гривен. К этому показателю он может плавно подняться.

Напомним, что украинцев ошарашили новым курсом доллара, такого не было пять лет: "Катастрофический обвал...".

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