Погода в Україні 4 липня задасть жару ряду регіонів, частина областей накриють дощі з грозами
Як повідомляє Politeka з посиланням на Український гідрометцентр, західні регіони накриють дощі з грозами, з-за чого температура в регіоні буде в районі 23-26 градусів вище нуля. Вночі похолодає до 16-18 тепла.
На півночі України буде також дощитиме: вдень очікується від 24 до 31 градусів вище нуля. Вночі похолодає до 18-21 зі знаком «плюс».
У центральних регіонах дощі пройдуть лише у Вінницькій області. Попри це, повітря вдень буде в районі 30-35 градусів спеки. Вночі похолодає до 18-21 за Цельсієм.
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Українцям на півдні країни варто очікувати неймовірної спеки: стовпчик термометра прогріється до 33-38 градусів тепла. А вночі повітря охолоне до 20-22 градусів тепла зі знаком «плюс».
Схожою ситуація буде і на сході України. Стовпчик термометра вдень прогріється до 33-36 за Цельсієм, а вночі близько 18-22 градусів. Опадів не передбачається.
Синоптики з Гідрометцентру прогнозують, що в Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Житомирській та Херсонських областях буде підвищений пожежний рівень пожежної небезпеки.
У Києві та області синоптики прогнозують дощі з грозами й денні 27-32 градуси зі знаком «плюс». Вночі похолодає до 18-20 градусів тепла.
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