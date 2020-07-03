Дождливая погода не планирует уходить из Украины
Как передает Politeka.net, свежий прогно на сегодня, 3 июля, опубликовал Укргидрометеоцентр.
По прогнозам синоптиков, украинцам следует готовиться к ухудшению погодных условий. В частности, непогода атакует западные регионы, где пройдут значительные дожди с грозами и градом.
В Укргидрометеоцентре предупредили, что непогода затронет сразу восемь западных областей.
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Самые опасные погодные условия ожидаются во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях — там ожидаются значительные грозовые дожди, возможен град и шквальные порывы ветра 15-20 м/сек.
В других регионах можно ожидать аномальную жару без осадков. На юге Украины будет переменная облачность с юго-восточным ветром, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16…+23 градуса, днем +31…+37 градусов, в Одесской области +28…+33 градуса.
В центре также будет без осадков, температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +28…+33 градуса, в Кировоградской и Днепропетровской областях +30…+35 градусов.
В восточных областях ожидается жара до +36: переменная облачность, без осадков, а ночью будет температура от +15 до +22 градусов.
На севере Украины — ночью без осадков, только в Житомирской области небольшой дождь; днем местами кратковременный дождь, в Сумской области без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, а днем уже потеплеет до +34.
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