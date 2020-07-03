Безробітним громадянам підвищили допомогу

Так як з початку цього місяця підвищено прожитковий мінімум, тому, відповідно зросли і соціальні виплати, включаючи допомогу по безробіттю.

За інформацією Державного центру зайнятості, з 1 липня максимальні виплати безробітним становлять 8788 гривень. Мінімальні залишилися колишніми - 1000 гривень (допомога без урахування страхового стажу і заробітної плати).

Зазначимо, станом на 2 липня кількість безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості, становить майже 516,7 тис. осіб, що на 81%, або на 231 тис. більше, ніж станом на відповідну дату минулого року. Допомогу по безробіттю отримують 432 тис. чоловік.

Раніше ми повідомляли, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв про те, що Кабмін працює над створенням 500 тисяч робочих місць для українців, які втратили джерела прибутку через карантин.

Мова йшла про роботу в соціальній, комунальній та бюджетній сферах. Голова уряду запропонував українцям класти бруківку або бути озеленювачем - з зарплатою від 6 до 8 тисяч гривень. "Ось у нас є шанс створити кілька сотень тисяч робочих місць, не то що в цьому році, а буквально вже в ці місяць-півтора... Недорогих (робочих місць. - ред.). Можу сказати умовно, поки ми вважаємо, але сума коливається 6000-8000 гривень", - заявляв топ-чиновник. У світлі зростання допомоги по безробіттю пропозиція Шмигаля заграла новими фарбами. Українці бурхливо обговорюють ситуацію в мережі.

"Ви, що там в цих центрах зайнятості, блін взагалі хворі на повну голову або тільки на половину!! Як можна платити неробам і ледарям, які не бажають працювати, за наявними вакансіями, 9 тис грн, а реально працюючій людині на підприємстві платити мінімалку 2.2 тис грн !! Гей, шмигаль, Зеленський та інші !! Ви, що не бачите . що вас дурять скрізь як школярів!! Ось справжня чорна діра в бюджеті україни, куди йдуть десятки мільярдів гривень!! на утримання нероб, ледарів та пристосуванців!"

"вибір: класти плитку - 6000 грн або допомога по безробіттю - 8788 грн"

"Блін, а як перетворитися з пенсіонера зі стажем 25 років у безробітного - є варіанти?"

Нагадаємо, "А до депутатів це не стосується?": Шмигаль запропонував українській родині пожити на 16 тисяч