Автобус з українцями розбився в Польщі: "Вмить загорілися...

Аварія сталася 2 липня біля населеного пункту Богуславице Сілезького воєводства.

В результаті ДТП постраждали 36 осіб. Крім українців, постраждали двоє водіїв вантажівок. 23 людини госпіталізовано. Стан чотирьох найбільш травмованих серйозне, але стабільний. Їх життю нічого не загрожує.

На місце ДТП прибули 30 карет швидкої допомоги, чотири медичних вертольота, а також військовий вертоліт Мі-8.

З'ясувалося, що у автоцистерни, яка перевозила невідомий сипучий матеріал несподівано луснула шина, з-за чого вона врізалася в пасажирський автобус, а потім в інший вантажівка, що перевозила легкозаймисті речовини. Обидва транспортних засоби вмить загорілися.

Відставка Смолія зірвала Україні транзакцію десятиліття

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що відставка глави Нацбанку Якова Смолія зірвала Україні "угоду десятиліття" з розміщення єврооблігацій. За словами міністра, відставка глави Центробанку - неординарна подія для інвесторів, тому розміщення довелося скасувати.

"Вчора відбулася одна важлива подія - воно було трохи шоковий, що зірвало нам угоду десятиліття. Я не побоюся цього слова. Тому що така прибутковість, з якою ми вчора могли запозичити, - останній раз така прибутковість була у 2007-2011 роках", - розповів Марченко.

Гривня пішла на дно, НБУ добив українців новим курсом валют: що буде з доларом

Новий курс долара огорошит українців в банках і обмінниках.

Державний регулятор в особі НБУ опублікував свіжий курс валют на сьогодні, 3 липня.

Національний банк після інформації про відставку голови Якова Смолія рекордно опустив гривню по відношенню до курсів євро та долара.

Так, американський долар вперше з квітня 2020 року піднявся вище позначки в 27 гривень. Тоді він становив 27,04 гривень за долар. А вище курс був 20 квітня – 27,20 гривень/$.

Таким чином, НБУ встановив офіційні курси валют на 3 липня на наступному рівні:

– 100 доларів США – 2718,01 гривень (+0,41 грн)

– 100 євро – 3065,92 гривень (+0,66 грн).

Нагадаємо, долар здивує вже в перших числах липня: чого чекати українцям, названий новий курс.

Як повідомляла Politeka, долар вона зметнеться вгору, новий курс валют в липні неминучий: українцям озвучили нові цифри.

Також Politeka писала, що зарплати впадуть, а долар злетить: українцям розповіли, до якої життя готуватися восени.