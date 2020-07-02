Курс валют почав стрімко змінюватися після заяви Якова Смолія про відставку з посади глави НБУ

Згідно з даними з обмінників, курс долара та євро постійно зростає. Про це йдеться в сюжеті телеканалу «Україна 24». Відомо, що станом на 11.00 долар коштував 26,9 гривень, а євро – 29,9 гривень, але в деяких обмінниках його продають і по 30 гривень. Таким чином, всього за день курс зріс на 30-40 копійок.

Наголошується, що курс став змінюватися після того, як Яків Смолій зробив заяву про відставку. Касири відзначають, що це ще не межа, оскільки курс продовжує зростати. До кінця дня українці можуть побачити зовсім іншу цифру.

Нагадаємо, що 1 липня керівник НБУ подав заяву про звільнення за власним бажанням. Президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту подання на звільнення Смолія з його посади.

Раніше ми писали, що Смолій вирішив звільнитися після конфлікту з Зеленським. Відомо, що напередодні у нього відбулася напружена розмова з президентом. У них не зійшлися погляди на розвиток економіки. Відзначається, що Зеленському нібито не сподобалися результати програми дешевих кредитів і в цілому не подобається підхід Смолія.

Наголошується, що на даний момент розглядається три кандидатури на посаду голови НБУ: Володимир Лавренчук, Кирило Шевченко і Тимофій Милованов.

Нагадаємо, що глава Нацбанку Смолій подав у відставку, перші подробиці: хто займе його місце.

Як повідомляла Politeka, конфлікт вибухнув між Смолієм та Зеленським, очевидці назвали причину: "Більше грошей!".

Також Politeka писала, що валюта більше не потрібна, українці масово позбуваються доларів: що відбувається в обмінниках.