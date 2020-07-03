Американська супермодель Ебігейл Ретчфорд заворожила апетитними формами в прозорій білизні

Зірка настільки популярна, що фанати вже створюють групи, присвячені їй, повідомляє Politeka.net. Так, на одній з таких сторінок з'явилося архівне фото Ебі у відвертому образі.

Модель позувала в прозорому боді, з якого визирали оголені груди. Великі принади під тонкою тканиною були без ліфчика, але при цьому форма їх просто чудова і вони, можна сказати, завжди знаходяться у "підстрибнутому" стані.

Накачаний прес також виглядав під боді просто заворожуюче, адже його рельєфи відбилися на тканині.

Великі вирізи дозволили розглянути стегна красуні, а зокрема її ніжні та пружні сідниці.

Знаменитість підняла окуляри з дзеркальними стеклами та дивилася в бік.

"Ебі Ретчфорд найкрасивіша жінка на планеті, яку я коли-небудь бачив у своєму житті 😍😍😍😍😍😍😍😍😍", - написали автори посту.

За 10 годин пост зібрав понад 50 лайків, але, можливо, активність користувачів виросте з часом, адже фан-сторінка тільки набирає популярність.

«Її вигини буквально ідеальні», «О, боже мій, ти така сексуальна», «🔥🔥🔥🔥💝💝💝💝💝 Так гаряче, крихітко💝💝💝💝💝», - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд з'явилася в чорній мереживній білизні з лямками, що підкреслили об'ємні груди. Тонка тканина обплела великі розміри моделі, закріпившись вгорі. Бретелька натягнулася на плечі під вагою великих принад.

Крізь прозоре мереживо ледь не виднілося найінтимніше.

Нагадаємо, гаряча Ебі Рэтчфорд заворожила великими розмірами в тонкому мереживі

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