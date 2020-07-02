Відома актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала, як розважається у Бердянську і розповіла про свою філософію
На фото Нікітіна показує себе у чорному купальнику, який практично нічого не прикрив. Красуня залишила волосся розпущеним, а сама позувала на узбережжі Азовського моря. Катерина посміхалася на камеру і демонструвала свій загар, так і підтягнуте тіло. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
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Я вважаю, що всі люди у цьому Світі повинні завжди прагне до чогось кращого, більшого, прекрасного!
Адже немає нічого ідеального і досконалого...", - написала Нікітіна.
Фанати, включаючи дружину Кошового, поставили більше двох тисяч лайків і написали кілька коментарів:
"Розумні слова цитируешь, Катюшка. Не забувай їх протягом життя. І відмінного тобі літа! ", "Ти така шоколадна", "Божественна", "Якість фото, звичайно, так собі, але те, що накачаная видно. Амазонка-ельфійка".
Раніше ми повідомляли, що відома українська актриса Катерина Нікітіна показала свої вміння, поки відпочивала в Бердянську.
цього разу на ролику красуня була в смугастих штанях і чорному топі з вирізом спереду. Нікітіна спокусливо пройшлася перед камерою, пограла з ногами на барному стільці, а після цього потрясла п'ятою точкою, доки її знімали.
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