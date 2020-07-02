Голлівудську актрису і режисера Анджеліну Джолі підловили папараці

Довгий час подібні фото зірки не з'являлися на просторах інтернету, проте 1 липня все змінилося, передає Politeka.net. Так, папараці підловили зірку разом з дочкою Вів'єн в Лос-Анджелесі (США). Обидві здійснювали покупки в одному з центрів.

Фото відразу розлетілися мережею. На знімках струнка, для деяких здасться навіть худющою, Анджеліна з'явилася в довгій білій сукні з мереживними вставками. Наряд нагадував сукню нареченої.

В руках актриса тримала чорну сумочку. Красуня розпустила волосся. Вона підкреслила риси обличчя легким макіяжем на повіках. Іншу частину обличчя приховувала маска, адже зараз розпал пандемії. Крім того, артистка разом з дочкою наділи рукавички.

Вів'єн була, як завжди, одягнута дуже просто - у сірій футболці та джинсах.

"Ну, нарешті! Подивись на мою королеву. Мені подобається, що вона з макіяжем. Виглядає так красиво і безпечно в масці! 🥺😌💕", - написали автори поста в одній із фан-груп.

Користувачі мережі захопилися артисткою і підтримували її в рішенні носити маску.

"Як красиво виглядає Енджі з донькою, ми маємо звикати носити маски та рукавички для здоров'я кожного", - написав один із коментаторів.

Раніше повідомлялося, що ЗМІ запідозрили Вів'єн у незвичності, - а саме - бажанні змінити стать. Приводом для чуток став одяг дівчинки, яка останнім часом все частіше ходить в стилі унісекс.

Варто відзначити, що подібна інформація про старшу дочку Джолі, Шайло, також поширюється давно.

Нагадаємо, нещодавно Анджеліна Джолі розповіла, чому розлучилася з Бредом Піттом.

За її словами, вона прийняла рішення про розставання заради добробуту сім'ї й це було правильним рішенням.

Варто відзначити, що колишній артистки говорив про свою алкогольну залежність.

Нагадаємо, що Джолі на межі, зірка розкрила справжню причину розлучення з Піттом: "Випивав і...".

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