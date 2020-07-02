Голливудскую актрису и режиссера Анджелину Джоли подловили папарацци

Долгое время подобные фото звезды не появлялись на просторах интернета, однако 1 июля все изменилось, передает Politeka.net. Так, папарацци подловили звезду вместе с дочерью Вивьен в Лос-Анджелесе (США). Обе совершали покупки в одном из центров.

Фото тут же разлетелись по сети. На снимках стройная, для некоторых покажется даже худющей, Анджелина предстала в длинном белом платье с кружевными вставками. Наряд напоминал платье невесты.

В руках актриса держала черную сумочку. Красотка распустила волосы. Она подчеркнула черты лица легким макияжем на веках. Остальную часть лица скрывала маска, ведь сейчас разгар пандемии. Кроме того, артистка вместе с дочерью надели перчатки.

Вивьен была, как всегда, одета очень просто - в серой футболке и джинсах.

"Ну, наконец-то! Посмотри на мою королеву. Мне нравится, что она с макияжем. Выглядит так красиво и безопасно в маске! 🥺😌💕", - написали авторы поста в одной из фан-групп.

Пользователи сети восхитились артисткой и поддерживали ее в решении носить маску.

"Как красиво выглядит Энджи с дочкой, мы должны привыкать носить маски и перчатки для здоровья каждого", - написал один из комментаторов.

Ранее сообщалось, что СМИ заподозрили Вивьен в необычности, а именно - в желании сменить пол. Поводом для слухов стала одежда девочки, которая в последнее время все чаще ходит в стиле унисекс.

Стоит отметить, что подобная информация о старшей дочери Джоли, Шайло, также распространяется давно.

Напомним, недавно Анджелина Джоли рассказала, почему рассталась с Брэдом Питтом.

По ее словам, она приняла решение о расставании ради благополучия семьи и это было правильным решением.

Стоит отметить, что бывший артистки говорил о своей алкогольной зависимости.

Напомним, что Джоли на грани, звезда раскрыла настоящую причину развода с Питтом: "Выпивал и...".

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