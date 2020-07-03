Відома модель Гюль Бахарі, яку називають корейської Кардаш'ян, показала себе в свіжому образі

На фото Гюль позує в спідниці кремового кольору і топі. Красуня сіла на край дивана і спокусливо вигнулась, демонструючи свою красу в бездонному декольте. Бахарі доповнила образ стильними сережками у вигляді значка долара, а зібрала волосся в хвіст. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Прекрасна", "Чудово красива", "Залишайся в безпеці там", "Ви добре виглядаєте, завжди раді поглянути на чудових людей", "найдивовижніша і красива, збуджуюча леді", "Дуже гаряча, бездоганне тіло", "Топ зараз трісне".

Раніше ми повідомляли, що відома модель Гюль Бахарі показала сміливий образ, підігрів інтерес до своєї персони.

На фото Бахарі позує в сукні з величезним декольте, яке було у вигляді прозорої сіточки. Красуня не соромилася, демонструючи свої пишні форми у всій красі. Гюль сиділа за столиком в якомусь закладі, витягнувши ноги вперед, а волосся залишила розпущеним.

Повідомлялося, що модель Гюль Бахарі блиснула шикарними формами прямо в камеру.

Одяг привернула увагу тим, що виділила головні достоїнства зірки. Здавалося, в глибокому декольте здасться найінтимніше, але відома красуня контролювала ситуацію.

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