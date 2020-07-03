Відома модель Кортні Кардаш'ян показала себе у новому образі і розповіла про дзвінки

На фото Кортні стоїть у кольоровому купальнику, позуючи в профіль до камери. Красуня кудись іде, а в руках тримає телефон. Зірка вирішила залишити волосся розпущеним, а доповнила образ стильними окулярами. На другому фото Кортні вже позувала у басейні, а одну ногу охолоджуючи у воді. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Не дзвони мені, я подзвоню тобі", - написала Кортні.

Фанати поставили кілька мільйонів лайків і написали коментарі:

"Дивовижна постать", "Сама гарна з усіх", "Добре, круто, дзвони мені", "Так дивно і чудово. Люблю тебе так сильно, королева. Так дивно і чудово без макіяжу, Принцеса", "Русалонька".

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В цей раз моделі вдалося блиснути образом "для дому". Не секрет, що багато хто вважає: Кім Кардашьян чи не ікона стилю. Саме тому зірка часто рекламує, а також і сама створює новий одяг. Не виняток і модна білизна.

Повідомлялося, що знаменита Кім Кардашьян звела шанувальників з розуму новим гарячим чином.

На фото Кім позує в досить незвичному образі. Так, на першому кадрі зірка сіла навпочіпки на тлі порожніх білих стін. На ній рожевий топ з темним візерунком, який вигідно підкреслює її пишні груди.

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