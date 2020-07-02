Примадонна російської естради Алла Пугачова вразила новим образом, з яким вона виглядає неймовірно молодою

Фото, опубліковане в мініблозі легендарної співачки, справило справжній фурор. Обговорення не вщухають кілька днів, передає Politeka.net.

71-річна російська співачка Алла Пугачова розмістила в Instagram фото, на якому зображена зі своїми друзями під час застілля в саду свого замку в підмосковному селищі Грязь.

"Улюблені друзі завжди поруч", – написала вона.

Серед запрошених були модельєр Валентин Юдашкін з дружиною Мариною і співак Олександр Буйнов. При цьому чоловіка Пугачової Максима Галкіна не було.

Проте основну увагу користувачів мережі була прикута до самої Примадонни, яку було просто не узанть. Гостей вона зустрічала в незвичному образі. Алла Борисівна змінила традиційної пишній шевелюрі і зібрала волосся. Крім того, вона віддала перевагу більш "спокійній" сукні.

«Алла Борисівна, ви чудово виглядаєте!!!», «Алла Борисівна, зачіска Вам дуже йде. Царівна!», «Алла Борисівна, ви так чудово виглядаєте! Красуня наша!», «Зібране Волосся вам добре», «Алла новий образ? Як же вам йдуть всі образи, просто не можу, краса», «Аллуся то тут молодиця», «Алла Борисівна Вам добре з прибраними волоссям, коли Ви відкриваєте шию та обличчя!», «На 25 Алла виглядаєте», «Алла , в цьому образі Ви шикарні», - пишуть в коментарях.

Не витримала навіть актриса Евеліна Бледанс. «Ну, як?! Як, ви така молденькая!!!», - написала вона.

Нагадаємо, що Пугачова без макіяжу справила фурор, навіть молоді позаздрять: «Так тримати».

Як повідомляла Politeka, ЗМІ повідомили про смерть легендарного співака, кинув Пугачову: «Помер після…».

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