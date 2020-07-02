Курс валют в Україні 2 липня буквально «зірветься з ланцюга», долар і євро вирішив затиснути гривню в лещата

Долар і євро вирішили раптово підскочити в ціні.

зокрема, долар буде торгуватися за 2677 за стодоларову банкноту, хоча до цього вона коштувала 2666,76 гривні (+10,24). Як стверджують в Національному банку, до середини минулого дня долар вже підскочив до 2675,36 гривні. До кінця дня він вирішив остаточно «дотиснути» національну валюту.

Глава Нацбанку Смолій подав у відставку, перші подробиці: хто займе його місце

Так глава Національного банку Яків Смолій вирішив подати у відставку, про що говориться в повідомленні на сайті відомства. Тепер його заяву повинні будуть розглянути в комітеті Верховної Ради. У п'ятницю його «винесуть в зал», де відбудеться фінальне голосування.

При цьому, депутати парламенту будуть не тільки звільняти Смолія, а й давати оцінку його роботі за два роки його правління. Також чиновник відповідатиме на питання парламентаріїв.

Звернемо увагу, що до призначення нового голови Національного банку, його обов'язки буде виконувати перший заступник голови правління. Зараз цю посаду займає Катерина Рожкова.

Путін зазіхнув на Білорусь, стали відомі скандальні деталі: "Виявили бажання..."

Росія запропонувала Білорусі політичну інтеграцію . Про це повідомив посол Білорусі в Росії Володимир Семашко.

Як зазначив білоруський дипломат, РФ висловила пропозицію щодо інтеграції, а точніше - про передачу Білоруссю на наднаціональний рівень 95% повноважень.

За словами Семашка, поглиблення інтеграції повинно відбуватися тільки тверезо - без порушення суверенітету, пише Белта.

Посол згадав випадок 13 лютого минулого року, коли в Сочі було обумовлено перше речення. Після цього Семашко під час зустрічі з главою Білорусі Олександром Лукашенко, сказав наступне: "Я кажу: ну, це повне "руки вгору" називається..."

Як зазначив дипломат, автори пропозиції виявили бажання "все віддати нагору", залишивши кілька пунктів недоторканими, наприклад, назва міліції (у Росії - поліція).

Нагадаємо, одіозний Лукашенко відзначився скандальним вчинком на зустрічі з Путіним: кадри ганьби

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