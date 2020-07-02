Курс валют в Украине 2 июля буквально «сорвется с цепи», доллар и евро решил зажать гривну в тиски

Доллар и евро решили внезапно подскочить в цене.

В частности, доллар будет торговаться по 2677 за стодолларовую банкноту, хотя до этого она стоила 2666,76 гривны (+10,24). Как утверждают в Национальном банке, к средине прошлого дня доллар уже подскочил до 2675,36 гривны. К концу дня он решил окончательно «дожать» национальную валюту.

Глава Нацбанка Смолий подал в отставку, первые подробности: кто займет его место

Так, глава Национального банка Яков Смолий решил подать в отставку, о чем говорится в сообщении на сайте ведомства. Теперь его заявление должны будут рассмотреть в комитете Верховной Рады. В пятницу его «вынесут в зал», где состоится финальное голосование.

При этом, депутаты парламента будут не только увольнять Смолия, а и давать оценку его работе за два года его правления. Также чиновник будет отвечать на вопросы парламентариев.

Обратим внимание, что до назначения нового главы Национального банка, его обязанности будет исполнять первый заместитель председателя правления. Сейчас эту должность занимает Екатерина Рожкова.

Путин посягнул на Беларусь, стали известны скандальные детали: "Изъявили желание..."

Россия предложила Беларуси политическую интеграцию. Раскрыт план Путина .

Об этом сообщил посол Беларуси в России Владимир Семашко.

Как отметил беларусский дипломат, РФ высказала предложение по интеграции, а точнее - о передаче Беларусью на наднациональный уровень 95% полномочий.

По словам Семашко, углубление интеграции должно происходить только здраво - без нарушения суверенитета, пишет Белта.

Посол вспомнил случай 13 февраля прошлого года, когда в Сочи было оговорено первое предложение. После этого Семашко во время встречи с главой Беларуси, Александром Лукашенко, сказал следующее: "Я говорю: ну, это полное "руки вверх" называется..."

Как отметил дипломат, авторы предложения изъявили желание "все отдать наверх", оставив несколько пунктов нетронутыми, например, название милиции (в России - полиция).

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