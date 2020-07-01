Популярна російська актриса Евеліна Бледанс заворожила неймовірним видом в сукні з декольте

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Дуже ранній переліт, але коли переліт в рай, крильця не втомлюються», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках Бледанс позує в сукні з декольте, грайливо повертаючись і посилаючи всім своїм шанувальникам «повітряний поцілунок». Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її фанатів.

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Очень ранний перелет, но когда перелет в рай, крылышки не устают. #блёданс #сочи #южноевзморье

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«Візьми мене садівником», «атмосферно вийшло», «Яке прекрасне місце! теж люблю там гуляти...навіть взимку», «яка краса! Ось це мальовничо», «Чекаєш принца, обов'язково дочекаєшся....», «дуже красиво», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, відома російська актриса Евеліна Бльоданс похвалилася перед шанувальниками відпочинком з сім'єю на море

«У перший день відкриття курортів Краснодарського краю, ми вирішили зустрітися з сестричкою і племяшками. Людей немає. Море чисте. Чудово!» - говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках Бледанс позує спершу з дітьми, а потім і з сестрою. Як можна помітити, що під час відпочинку вони їздили на різноманітні екскурсії.

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