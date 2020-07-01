Популярная российская актриса Эвелина Бледанс заворожила невероятным видом в платье с декольте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Очень ранний перелет, но когда перелет в рай, крылышки не устают», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Бледанс позирует в платье с декольте, игриво поворачиваясь и посылая всем своим поклонникам «воздушный поцелуй». Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее фанатов.

«Возьми меня садовником», «атмосферно получилось», «Какое прекрасное место! тоже люблю там гулять...даже зимой», «какая красота! Вот это живописно», «Ждешь принца, обязательно дождешься....», «очень красиво», - пишут они.

Как сообщалось ранее, известная российская актриса Эвелина Бледанс похвасталась перед поклонниками отдыхом с семьей на море

«В первый день открытия курортов Краснодарского края, мы решили встретиться с сестричкой и племяшками. Людей нет. Море чистое. Замечательно!» - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Бледанс позирует сперва с детьми, а потом и с сестрой. Как можно заметить, во время отдыха они ездили на различные экскурсии.

Напомним, Бледанс обтянула роскошное тело тонким платьем

А еще Politeka писала, что Бледанс без комплексов потрясла пышными формами в экстремальном декольте

Также Politeka сообщала, что знойная Бледанс в Крыму разделась и вывалила напоказ свое великолепие