Популярная российская актриса Эвелина Бледанс заворожила невероятным видом в платье с декольте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Очень ранний перелет, но когда перелет в рай, крылышки не устают», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Бледанс позирует в платье с декольте, игриво поворачиваясь и посылая всем своим поклонникам «воздушный поцелуй». Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее фанатов.

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Очень ранний перелет, но когда перелет в рай, крылышки не устают. #блёданс #сочи #южноевзморье

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«Возьми меня садовником», «атмосферно получилось», «Какое прекрасное место! тоже люблю там гулять...даже зимой», «какая красота! Вот это живописно», «Ждешь принца, обязательно дождешься....», «очень красиво», - пишут они.

Как сообщалось ранее, известная российская актриса Эвелина Бледанс похвасталась перед поклонниками отдыхом с семьей на море

«В первый день открытия курортов Краснодарского края, мы решили встретиться с сестричкой и племяшками. Людей нет. Море чистое. Замечательно!» - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Бледанс позирует сперва с детьми, а потом и с сестрой. Как можно заметить, во время отдыха они ездили на различные экскурсии.

Напомним, Бледанс обтянула роскошное тело тонким платьем

А еще Politeka писала, что Бледанс без комплексов потрясла пышными формами в экстремальном декольте

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