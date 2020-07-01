Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк похвалилася розкішною фігурою в чорній мінісукні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«Я на низькому старті. Хто зверху? Дівчатка чи дівчинки?...» — йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімку Никитюк позує в чорній мінісукні, демонструючи неймовірну красу. Це стало причиною того, що її шанувальники буквально «вибухнули» коментарями. Серед них була і суддя шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар, яка заявила: «ти ж знаєш, що дівчатка…».
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«Дуже красива», «у цій позі знизу виходить», «Тут без варіантів», «Леся, ти завжди зверху», «красуня», «Леся, яка ви красива», «дівчата кращі», «Ой, яка чудова Леська. Ой яка ляля», - пишуть користувачі.
До цього ми писали, що популярна українська ведуча Леся Нікітюк блиснула бездоганною фігурою під час відпочинку
Так, зірка відпочивала на Трухановому острові, демонструючи неймовірні ноги в елегантному купальнику. Крім того, форми провідної також прикривав розкішний топ.
На інших кадрах Никитюк кудись йде, піднімаючи камеру і демонструючи нереальну красу. Фільтр Instagram лише підкреслював її зовнішність.
Нагадаємо, Никитюк потрапила в біду прямо під час зйомок: "Мене засмоктало...".
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